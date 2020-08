Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : 'gap' au-dessus de 24,8E, pulvérise les 29E Cercle Finance • 25/08/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Aperam ouvre un 'gap' au-dessus de 24,8E et pulvérise dans la foulée la puissante résistance des 26E testée les 16 juin, 13 et 15 puis 29 et 30 juillet, puis le 12 août. En cas de clôture au-delà de 26,2E, re-test probable du zénith des 27,6E du 5 juin (au fixing d'ouverture).

Valeurs associées APERAM Tradegate +7.01% APERAM Euronext Amsterdam +5.07% APERAM LSE Intl +5.74% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles +0.89% APERAM Sibe +5.20%