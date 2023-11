Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: en perte nette au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Aperam affiche une perte nette de 42 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, contre un bénéfice net de 43 millions au trimestre précédent, tandis que son EBITDA est passé de 103 à 19 millions, affecté notamment par un resserrement des prix et des coûts.



Toujours en rythme séquentiel, son chiffre d'affaires a diminué de 14% à 1,46 milliard d'euros pour des expéditions en recul de plus de 6% à 516.000 tonnes, en raison d'une faible demande persistante en Europe.



En termes de perspectives pour le quatrième trimestre, le fabricant d'acier inoxydable, électrique et spécialisé prévoit que son EBITDA augmente par rapport à celui du troisième, et anticipe une baisse de sa dette financière nette.





