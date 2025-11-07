Aperam : Ebitda vu en baisse séquentielle au T4, rate les attentes au T3

Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
La sortie du très attendu "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), nouvel opus de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse à la fois, a de nouveau été repoussée par son éditeur Rockstar Games jusqu'au 19 novembre 2026. Le jeu de gangsters, dont le célèbre épisode ... Lire la suite
-
Aperam a annoncé vendredi que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre devrait être légèrement inférieur par rapport à celui du troisième trimestre, le producteur d'acier inoxydable affichant un chiffre en-dessous des attentes au 30 septembre. Sur la période, Aperam ... Lire la suite
-
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les sanctions jeudi contre le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh, un geste symbolique salué par la Syrie à quelques jours d'une visite historique de l'ancien djihadiste à la Maison blanche. La résolution préparée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer