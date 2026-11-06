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Aperam-Ebitda du T3 +39% sur un an, mais recule en glissement trimestriel
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 07:30

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Aperam APAM.AS a annoncé jeudi un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les aux gains structurels générés par son programme "Leadership Journey®" et le soutien apporté par les mesures de défense commerciale.

L'entreprise a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 103 millions d’euros au troisième trimestre 2026, contre 159 millions au trimestre précédent, mais en hausse de 39% sur un an. Le résultat net est ressorti à 7 millions d'euros, contre 116 millions d'euros au trimestre précédent.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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