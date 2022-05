Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: EBITDA ajusté plus que doublé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 08:53









(CercleFinance.com) - Aperam publie au titre des trois premiers mois de 2022, un bénéfice net ajusté de 219 millions d'euros, soit 2,83 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté plus que doublé en comparaison annuelle (+207%) à 363 millions.



Le fabricant d'acier inoxydable, électrique et de spécialité a vu ses ventes grimper de 92,4% par rapport à la même période de 2021, pour atteindre 2,26 milliards d'euros, pour des livraisons en volume en hausse de 36,5% à 673.000 tonnes.



En termes de perspectives pour son deuxième trimestre 2022, Aperam anticipe un EBITDA ajusté supérieur à celui du premier, ainsi qu'une légère diminution de sa dette financière nette (qui se montait à 666 millions d'euros à fin mars).





