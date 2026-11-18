A l'occasion de sa journée investisseurs, le producteur sidérurgique Aperam a présenté sa transformation stratégique et ses ambitions de croissance à long terme. Quinze ans après sa création, le groupe met en avant son évolution d'un acteur historique de l'acier inoxydable vers un producteur mondial diversifié de matériaux à haute valeur ajoutée, articulé autour de quatre segments d'activité.

Pour le moyen terme, le directeur général, Sud Sivaji, table sur un rebond de la rentabilité à mesure que la pression sur les coûts de l'énergie en Europe s'estompera et que les mesures de défense commerciale produiront leur plein effet.

Aperam compte également capitaliser sur l'amélioration des résultats de ses segments de croissance, en s'appuyant sur des marchés attendus en progression de 3 à 7% par an comme l'aéronautique, l'énergie, l'ingénierie électrique et électronique, ainsi que le recyclage et les énergies renouvelables.

Le groupe a confirmé son ambition d'atteindre un Ebitda compris entre 700 et 800 millions d'euros d'ici 2028.