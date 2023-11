Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: dans le vert sur un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Aperam gagne près de 1% et surperforme la tendance à Amsterdam, aidé par Oddo BHF qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 24 à 32 euros, dans une note consacrée aux producteurs européens d'acier inoxydable.



'Sur un secteur mondial considérablement fragilisé par l'irruption de l'Indonésie, nous saluons le renforcement récent des barrières douanières en Europe qui devrait avoir un impact significatif avec le redressement de la demande prévu en 2024', indique l'analyste.





