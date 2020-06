Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 04/06/2020 à 13:33









(CercleFinance.com) - Aperam grappille 0,5% à Amsterdam avec le soutien d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 27 à 36 euros, intégrant une probabilité d'occurrence de 40% pour une acquisition d'Outokumpu Americas par le sidérurgiste. 'Aperam pourrait acquérir Outokumpu Americas si, comme nous l'anticipons, le nouveau CEO d'Outokumpu décidait de vendre cette division qui peine à atteindre le niveau de profitabilité de NAS, la filiale d'Acerinox', estime le bureau d'études.

Valeurs associées APERAM Tradegate +1.69% APERAM Euronext Amsterdam +1.31% APERAM LSE Intl +2.02% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles +7.87% APERAM Sibe +2.18%