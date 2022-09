Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: dans le rouge avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - Aperam lâche près de 5% et sous-performe ainsi la tendance à Amsterdam pénalisé par des propos d'Oddo BHF qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 38 à 31 euros.



'Les producteurs d'acier inoxydable ont vu cet été les cours de l'électricité s'emballer, une situation particulièrement pénalisante', pointe l'analyste, soulignant qu'Aperam est le plus impacté et qu'il a ainsi dû arrêter en août son melt shop de Genk, en Belgique.





