Aperam : croissance de 6% de l'EBITDA ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Aperam publie un résultat net de 201 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, contre 213 millions au trimestre précédent, mais un EBITDA ajusté en croissance de 6% en rythme séquentiel, à 278 millions d'euros. Toujours par rapport au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'acier inoxydable a diminué de 1% à un peu moins de 1,26 milliard d'euros, pour des expéditions d'acier en recul de 12% à 421.000 tonnes. Aperam anticipe un EBITDA ajusté du quatrième trimestre à un niveau légèrement supérieur à celui du troisième, et prévoit un flux de trésorerie disponible légèrement supérieur sur les trois derniers mois de 2021.

Valeurs associées APERAM Tradegate 0.00% APERAM Euronext Amsterdam 0.00% APERAM LSE -100.00% APERAM LSE Intl -0.90% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -51.99% APERAM Sibe 0.00%