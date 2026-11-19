Hier, le producteur sidérurgique a confirmé son objectif d'Ebitda ajusté compris entre 700 et 800 millions d'euros à horizon 2028. Ce matin, le titre monte de 4,24%. ING reste à l'achat, à 48 euros.

Aperam a présenté ses ambitions de croissance à long terme hier, à l'occasion de sa journée investisseurs. Quinze ans après sa création, le groupe a mis en avant sa mue d'un acteur historique de l'acier inoxydable vers un producteur mondial diversifié de matériaux à haute valeur ajoutée. Grâce à cette extension de son périmètre d'activité, il estime avoir renforcé sa résistance aux ralentissements du marché et évalue désormais à 500 millions d'euros son Ebitda ajusté plancher en bas de cycle, contre environ 300 millions lors du précédent creux.

Surtout, Aperam a confirmé son ambition d'atteindre un Ebitda ajusté compris entre 700 et 800 millions d'euros à horizon 2028, contre environ 340 millions en 2025.

Pour atteindre cet objectif, "les principaux leviers reposent sur la croissance du marché, un allègement des coûts énergétiques en Europe (qui devraient peser négativement à hauteur d'environ 80 millions d'euros cette année) et un potentiel supplémentaire d'environ 125 millions d'euros lié au système européen de contingents tarifaires (TRQ)", analyse le courtier ING.

Si l'évènement a apporté "peu de surprises", l'analyste note néanmoins que le nouveau plancher d'Ebitda et la trajectoire permettant d'atteindre 700 à 800 millions d'euros en 2028 devraient rassurer les investisseurs. ING reste donc à l'achat et maintient son objectif de cours à 12 mois à 48 euros. Peu après 11 heures, le titre grimpe de 4,24%, à 33,90 euros.