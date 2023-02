Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: constitution d'une coentreprise avec Econick information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Aperam annonce la constitution d'une coentreprise avec Econick, une scission de l'Université française de Lorraine spécialisée dans les sciences de la phytoextraction.



Baptisée Botanickel, cette joint-venture ambitionne de devenir un leader mondial de la production responsable et durable de nickel biosourcé pour l'industrie de l'acier inoxydable, en s'appuyant sur la puissance des plantes hyperaccumulatrices.



Pouvant pousser dans des sols métallifères spécifiques souvent inhospitaliers, ces plantes ont développé la capacité d'accumuler en toute sécurité des quantités élevées de métaux lourds, y compris le cobalt, le cadmium, le manganèse, le zinc et le nickel.





