(CercleFinance.com) - Aperam comble le 'gap' des 23,13E du 12 mai puis retombe vers 23E: le titre reste donc prisonnier du corridor 24,15/21,6E depuis 1 mois, et encore, 95% des échanges se sont déroulés au sein de la fourchette 22/24E... donc le titre revient en pleine zone neutre.

