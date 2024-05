Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: changement à la tête de la branche recyclage information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé hier soir que Bernard Hallemans, le patron de sa branche de recyclage, lui avait demandé de bénéficier d'une année de congé sabbatique à compter du 1er août prochain.



Le spécialiste de l'acier inoxydable précise que c'est Jan Hofmann, l'actuel directeur opérationnel de sa division de services et solutions, qui prendra la tête des activités de développement durable, qui englobent la filiale de recyclage.



La branche de recyclage et renouvelables, qui réutilise des ferrailles d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, est récemment devenue le plus fortement contributrice aux bénéfices du groupe.





