(CercleFinance.com) - Aperam bondit de +5% vers 36,3E : le titre confirme ainsi la forte impulsion haussière découlant du franchissement de la résistance des 33,5E (du 24/11 au 7/12) via un 'gap' haussier le 16/12. Le prochain objectif se situe à 37,99E : il s'agit du 'gap' resté béant depuis le 10/10/2018.

Valeurs associées APERAM Tradegate +2.83% APERAM Euronext Amsterdam +2.53% APERAM LSE Intl +3.11% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -28.58% APERAM Sibe +3.75%