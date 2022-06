Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: bien orienté, discussions confirmées avec Acerinox information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 11:54









(CercleFinance.com) - Aperam grimpe de 5% à Amsterdam, alors que le sidérurgiste 'confirme que des discussions très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction pouvant aboutir à un regroupement d'entreprises ont été récemment engagées'.



'Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts et aucun accord n'a été conclu quant à la portée, la structure ou les conditions d'une éventuelle transaction', précise cependant le spécialiste des aciers inoxydables.



'Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera atteint ou, si tel est le cas, à quelles conditions. Aperam, conformément à ses obligations légales, informera le marché au fur et à mesure de ses besoins', poursuit-il.





Valeurs associées APERAM Tradegate +0.20% APERAM Euronext Amsterdam +3.21% APERAM LSE -100.00% APERAM LSE Intl -2.82% APERAM OTCBB +14.24% APERAM Euronext Bruxelles -36.05% APERAM Sibe +4.70%