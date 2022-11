Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: bénéfice supérieur au consensus au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le sidérurgiste Aperam a fait état jeudi d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, mais prévenu que son bénéfice reculerait au quatrième.



Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a dévoilé ce matin un Ebitda de 235 millions d'euros pour la période allant de juillet à septembre, contre 278 millions d'euros un an plus tôt.



Ce chiffre est néanmoins supérieur au consensus d'analystes de 206 millions d'euros qui avait été fourni par la société.



Ses ventes sur le troisième trimestre ont reculé de 26% à 1,82 milliards d'euros sous l'effet des opérations de déstockage conduites par ses clients européens.



Pour le quatrième trimestre, Aperam dit prévoir un Ebitda en recul par rapport à celui du troisième trimestre.



Dans son communiqué, le groupe explique pâtir de l'évolution défavorable de son rapport prix de vente/ prix de revient, la baisse du prix moyen de ses livraisons survenant dans un contexte de tensions sur les coûts.



Suite à cette publication, le titre avançait de 0,8% jeudi matin à la Bourse de Paris, après avoir perdu jusqu'à 1,8% en tout début de séance.





Valeurs associées APERAM Tradegate -0.56% APERAM Euronext Amsterdam -0.18% APERAM LSE -100.00% APERAM LSE Intl +1.77% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -12.40% APERAM Sibe +1.39%