Aperam: bénéfice net divisé par trois en 2023

(CercleFinance.com) - Aperam publie un bénéfice net divisé par trois à 203 millions d'euros pour l'année 2023, soit un BPA de base de 2,81 euros, avec un EBITDA de 293 millions d'euros, à comparer à près de 1,08 milliard sur l'année précédente.



Le chiffre d'affaires du fabricant d'acier inoxydable, électrique et spécialisé a diminué de 19,2% à 6,59 milliards d'euros, en raison de la baisse des volumes et de prix de vente plus bas. Les expéditions ont diminué de 4,8% à 2,2 millions de tonnes.



Pour son premier trimestre 2024, la direction d'Aperam prévoit que son EBITDA reste à un niveau comparable par rapport au quatrième trimestre 2023, et s'attend à une dette financière nette plus élevée.





