Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : bénéfice de 24 ME au 3ème trimestre Cercle Finance • 04/11/2020 à 08:16









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 841 millions d'euros au 3ème trimestre 2020 contre 818 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier au 3ème trimestre 2020 ont augmenté à 432 milliers de tonnes contre 376 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2020. L'EBITDA a augmenté au cours du trimestre pour atteindre 65 millions d'euros contre 49 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. La Société a enregistré un bénéfice net de 24 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes au 3ème trimestre 2020 se sont élevés à 55 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre 2020, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 35 millions d'euros, entièrement constitué de dividendes.

Valeurs associées APERAM Tradegate +2.89% APERAM Euronext Amsterdam 0.00% APERAM LSE Intl +2.99% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles +2.35% APERAM Sibe 0.00%