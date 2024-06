Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: Bank of America monte à plus de 5,2% du capital information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Le titre Aperam évolue en hausse lundi, à contre-courant du marché, suite à l'officialisation de l'entrée de Bank of America au capital du spécialiste de l'acier inoxydable.



Dans un avis financier, le groupe indique que Bank of America a franchi à la hausse le 4 juin dernier le seuil des 5%, suite à l'acquisition d'instruments financiers, pour désormais détenir 5,23%.



Plus précisément, BofA contrôle 5,03% des droits de vote via des instruments financiers et 0,19% sous la forme d'actions.



A 15h30, l'action du producteur d'alliages et d'aciers spéciaux progresse de 0,1%.





Valeurs associées APERAM 25.32 EUR Euronext Amsterdam -0.71%