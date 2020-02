Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : baisse sensible des résultats en 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Aperam publie un bénéfice de base par action de 1,82 euros pour 2019, contre 3,39 euros pour l'année précédente, et un EBITDA de 357 millions d'euros (y compris un gain exceptionnel de 17 millions), contre 504 millions en 2018. Le chiffre d'affaires annuel du spécialiste des aciers inoxydables, électriques et spéciaux a diminué de 9,3% à 4,24 milliards d'euros, principalement en raison de la baisse des expéditions d'aciers de 9,4% à 1.786 milliers de tonnes. Pour le premier trimestre 2020, il est prévu que l'EBITDA ajusté reste à un niveau comparable à celui du quatrième trimestre 2019 et que la dette nette augmente en raison des effets saisonniers, mais devrait rester à un niveau faible.

Valeurs associées APERAM Tradegate +11.32% APERAM Euronext Amsterdam +11.48% APERAM LSE Intl +10.24% APERAM OTCBB -100.00% APERAM Euronext Bruxelles +6.67% APERAM Sibe +10.62%