Aperam: augmentation des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Aperam fait part d'une augmentation de son programme de rachats d'actions pour 100 millions d'euros, succédant aux rachats pour un montant équivalent achevés le 19 avril.



Ces nouveaux rachats d'actions pourront être réalisés du 9 mai jusqu'au 31 décembre prochain, et porter sur un maximum de 3,5 millions d'actions. Un prestataire de services d'investissement a été désigné pour exécuter ces opérations sur le marché.



La famille Mittal, actionnaire du sidérurgiste à hauteur de près de 41% du capital, a l'intention de vendre des titres dans le cadre de ces rachats. Les actions rachetées pourront être annulées ou répondre aux obligations en termes d'actionnariat salarié.





