Aperam anticipe un rebond de son Ebitda au quatrième trimestre

(AOF) - Le producteur d’acier inoxydable Aperam a dévoilé des comptes dégradés au troisième trimestre, mais prévoit un rebond de l’Ebitda au quatrième trimestre. Il affiche une perte nette de 42 millions d’euros, comparée à un bénéfice net de 43 millions d’euros au deuxième trimestre 2023. Son Ebitda est tombé à 19 millions d’euros contre 103 millions d’euros au trimestre précédent. Aperam a été confronté à une baisse de 6% en séquentiel à 516 000 tonnes.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions était négatif à hauteur de 135 millions d'euros au troisième trimestre 2023, comparé à 1 million d'euros au deuxième trimestre 2023.

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté: “Les résultats du troisième trimestre sont un indicateur clair de l'environnement dans lequel nous opérons. L'Europe reste confrontée à un environnement de marché extrêmement difficile, caractérisé à la fois par des prix et des volumes historiquement bas".

Avant d'ajouter : "D'autres effets spécifiques à l'entreprise ont également résulté de la mise à niveau de nos installations. Les perturbations de la production et une charge de valorisation des stocks inhabituellement élevée ont engendré l'EBITDA trimestriel le plus bas jamais enregistré par Aperam".

S'agissant de ses perspectives, le producteur d'acier inoxydable prévoit une augmentation de l'Ebitda au quatrième trimestre 2023 par rapport à celui du troisième trimestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 8,2 Mds€, réparti entre l’Europe pour 62 %, les Amérique pour 32 %, l’Asie pour 6 % et réalisé à 67 % dans les aciers inoxydables et électriques, à 33 % dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maintien de la place de leader mondial du secteur dans la discipline financière, de leader européen par le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et sur le recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 36,91 % (40,91 % des droits de vote) par la famille Mittal, Lakshmi N. Mittal présidant le conseil d’administration de 9 membres et Timoteo Di Maulo étant directeur général ;

- Bilan sain avec 3,4 Mds€ de capitaux propres et 461 M€ de dette nette à fin juin.

Enjeux

- Stratégie « Leadership Journey », prolongé en 2 phases, 4 et 5, jusqu’en 2023 et 2025 :

- économies de coûts de 150 M€ sur 2021-2023,

- montée en puissance de l’activité Services & solutions ;

- Stratégie d’innovation avec 4 centres de R&D au service de la transition énergétique : aciers pour les solutions d’e-mobilité, pour les installations solaires ou éoliennes, pour les installations d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 :

- objectifs intermédiaires 2030, vs 2015 : recul de 30 % des émissions de CO2 et de 42 % de l’usage de l’eau,

- en se focalisant sur les acquis - produits « Green Steel », empreinte CO2 la plus basse du secteur, recours à 50 % aux renouvelables dans la consommation électrique, recyclage de 80 % des déchets, compensation par plantations de forêts au sein de BioEnergia…,

- partenariat industriel avec Econick dans la production de nickel biosourcé ;

- lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Contribution positive de ELG aux ventes et à la rentabilité brute d’exploitation ;

- Expansion de l’activité forestière au Brésil pour la production de charbon de vois et aux Etats-Unis dans le titane à faible émission carbone.

Défis

- Situation difficile en Europe (baisse de la demande d’acier et déstockages) amenée à se poursuivre, insuffisamment compensée par les activités de recyclage, alliages et au Brésil ;

- Evolution des discussions avec Acerinox pour une éventuelle fusion ;

- Nouvel avertissement en septembre : l'EBITDA ajusté est attendu de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros au troisième trimestre après avoir annoncé fin juillet qu’il diminuerait par rapport au second trimestre (103 millions d'euros).

- Dividende versé en 4 acomptes, le dernier en novembre, et poursuite des rachats d’actions.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.