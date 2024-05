Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: annulation de 4,85 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Conformément à sa politique financière, le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux Aperam indique avoir procédé à l'annulation de 4.852.118 actions, ramenant ainsi son nombre d'actions en circulation à 73.184.570.



Cette annulation prend en compte les actions déjà achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de 2,5 millions annoncé le 11 février 2022 et celles achetées dans le cadre de celui de 3,5 millions annoncé le 6 mai 2022.





Valeurs associées APERAM Euronext Amsterdam -1.35%