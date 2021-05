Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : acquisition dans le recyclage Cercle Finance • 06/05/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - Aperam annonce la signature d'un accord avec Franz Haniel & Cie GmbH afin d'acquérir ELG, un leader mondial dans le recyclage d'aciers inoxydables et d'alliages, pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros. Le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux explique que cette transaction stratégique vise à renforcer encore sa position de leader en matière de coûts et d'ESG (Environmental-Social-Governance). Avec 1,3 million de tonnes de matériaux par an, ELG emploie environ 1.300 ETP sur 52 sites dans 18 pays. Son acquisition reste sujette aux approbations réglementaires usuelles et devrait pouvoir être finalisée au cours du second semestre 2021.

Valeurs associées APERAM Tradegate +2.51% APERAM Euronext Amsterdam +2.37% APERAM LSE Intl +4.26% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -45.83% APERAM Sibe +1.60%