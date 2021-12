Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: acquisition d'ELG finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Aperam annonce la finalisation de l'acquisition d'ELG, un leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages, ayant reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires à cette opération qui renforcera sa compétitivité et sa position ESG.



ELG a été acquis pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros. Représentant environ 1.200 ETP sur 51 sites dans 20 pays, cette société devrait générer un EBITDA ajusté de l'ordre de 65 millions d'euros en 2021.



Elle sera entièrement consolidée dans le groupe à partir du 31 décembre 2021 au sein d'un nouveau segment recycling constitué avec Recyco. Aperam anticipe des synergies minimales de 24 millions au cours des trois prochaines années.





