APA rachète Callon Petroleum

(AOF) - Le producteur de pétrole APA et Callon Petroleum Company (société pétrolière et gazière indépendante américaine basée à Houston) ont conclu un accord définitif. APA acquerra ainsi Callon dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,5 milliards de dollars. Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire de Callon sera échangée contre un ratio fixe de 1,0425 action ordinaire d'APA. Les actifs de Callon viendront renforcer les activités d'APA dans le bassin permien (au Texas), en augmentant sa superficie de 50%.

Pétrole et parapétrolier

