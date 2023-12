Aon s'empare de NFP pour 13,4 milliards de dollars

(AOF) - Aon plc a annoncé l’acquisition du courtier américain en assurance pour le marché intermédiaire NFP pour 13,4 milliards de dollars. Cette opération sera financée à hauteur de 7 milliards de dollars par du numéraire et de 6,4 milliards de dollars par des titres Aon. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté en 2025, atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et avoir un effet relutif en 2027 et au-delà, avec un impact positif sur le flux de trésorerie disponible à partir de 2026.

La transaction devrait générer plus de 2,8 milliards de dollars de création de valeur sur la base de la valeur capitalisée des synergies attendues avant impôt et de la structure du capital, déduction faite d'environ 400 millions de dollars de coûts d'intégration.

La finalisation de l'opération est prévue pour la mi-2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.