Aon : l'UE ouvre une enquête sur un projet de rachat

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet de rachat de Willis Towers Watson par Aon au regard du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission craint que l'opération envisagée ne puisse réduire de manière significative la concurrence sur ces marchés. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: 'Aon et Willis Towers Watson sont deux entreprises de premier plan sur le marché du courtage en assurance et en réassurance. Nous avons ouvert une enquête approfondie afin de déterminer soigneusement si l'opération pourrait avoir des effets négatifs sur la concurrence, réduire le choix et augmenter les prix pour les clients européens sur le marché du courtage en assurance des risques commerciaux.'

Valeurs associées AON-A Tradegate 0.00% AON-A LSE -100.00% AON-A NYSE +1.78%