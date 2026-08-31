Aon conclut un accord de 17 milliards de dollars pour le rachat de son concurrent USI Insurance Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 15: KKR et un fonds de pension canadien ont racheté USI en 2017, et non en 2014; cette erreur figurait dans les versions précédentes de l'article)

par Arasu Kannagi Basil

Aon AON.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N , ce qui constitue l'une des plus importantes acquisitions dans le secteur de l'assurance de ces dernières années.

Les rachats de grande envergure sont devenus plus courants ces dernières années dans le secteur très fragmenté du courtage en assurance, les entreprises étant de plus en plus disposées à payer le prix fort pour renforcer leur présence sur le marché et leur avantage concurrentiel.

Cette opération met en évidence les efforts d’Aon pour étendre davantage sa présence sur le vaste segment américain de l’assurance destiné aux entreprises de taille moyenne, un marché en pleine croissance.

Le segment américain du marché intermédiaire est évalué à plus de 40 milliards de dollars et représente plus d’un tiers des primes directes souscrites aux États-Unis en assurance dommages commerciale.

L’acquisition d’USI s’inscrit dans la continuité de l’acquisition, en 2024, par Aon, pour un montant de 13 milliards de dollars , du courtier en assurance dommages NFP, spécialisé dans le marché intermédiaire, et renforcera son offre de conseil en matière de santé, de talents et de capital humain.

« USI renforcera considérablement notre présence sur le marché intermédiaire et élargira l’accès de notre entreprise au segment E&S () de l’), en particulier dans le domaine des assurances excédentaires et surplus », a déclaré Greg Case, directeur général d’Aon. Le segment E&S figure parmi les secteurs connaissant la croissance la plus rapide de l’assurance commerciale aux États-Unis.

L’action Aon a reculé de 1,8 % en pré-ouverture. Le titre est resté stable cette année depuis sa dernière clôture.

Fondée en 1994, USI est une société de courtage et de conseil en assurance qui propose des services dans les domaines de l'assurance dommages, des avantages sociaux, des risques personnels, des programmes d'assurance et de la retraite. Partie d'un seul bureau, elle s'est depuis développée pour devenir le dixième courtier d'assurance aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars.

Parmi les autres méga-opérations récentes dans le secteur du courtage en assurance, on peut citer l'acquisition par Arthur J. Gallagher ( AJG.N ) d'AssuredPartners pour 13,5 milliards de dollars et le rachat par Brown & Brown ( BRO.N ) d'Accession Risk Management pour près de 10 milliards de dollars , toutes deux finalisées l'année dernière.

Aon, l’un des plus grands courtiers en assurance au monde, accompagne des clients dans plus de 120 pays, les aidant à faire face à une complexité et une volatilité croissantes.

La transaction avec USI devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 et devrait permettre d’augmenter le bénéfice ajusté d’Aon en 2028. Aon prévoit de financer cette opération par l’emprunt et n’envisage pas de rachats d’actions à court terme, car la priorité est donnée au remboursement de la dette.

Mike Sicard, directeur général d’USI, occupera les fonctions de président d’Aon et de directeur général mondial de sa plateforme dédiée aux entreprises de taille moyenne.

UNE AUTRE SORTIE MAJEURE POUR KKR

Pour KKR, l’opération USI s’inscrit dans une reprise des sorties, alors même que certains sponsors peinent à céder leurs actifs. Le deuxième trimestre a été le trimestre le plus fructueux de son histoire en termes de monétisati .

Les analystes de Wall Street ont souligné une bifurcation croissante sur le marché des investisseurs, les transactions de grande envergure se concluant plus facilement.

KKR et le fonds de pension canadien Caisse de dépôt et de placement du Québec ont racheté USI, société basée à Valhalla (New York), dans le cadre d’une opération de 4,3 milliards de dollars en 2017.

Depuis lors, KKR a renforcé sa participation dans la société et est devenu le principal actionnaire d’USI . Sous la houlette de KKR, ce courtier spécialisé dans les entreprises de taille moyenne a presque triplé son chiffre d’affaires.

KKR a déclaré que cette cession représentait un retour sur investissement d’environ six fois par rapport à son investissement initial de 2017 et un retour sur le capital investi de 3,4 fois sur toute la durée de son investissement dans USI.

L'opération USI devrait générer environ 2 milliards de dollars de bénéfice ajusté pour KKR.

BofA Securities et Citi ont conseillé Aon dans le cadre de cette opération, tandis que Goldman Sachs, Insurance Advisory Partners et Morgan Stanley ont conseillé KKR.