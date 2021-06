Antoine Lair nommé directeur des systèmes d'information de l'AMF

(AOF) - Antoine Lair a rejoint l'Autorité des marchés financiers le 21 juin 2021 au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Cette nomination va permettre de poursuivre et amplifier le développement des systèmes d'information métiers et d'accélérer l'accompagnement de la digitalisation des processus et de l'exploitation des nouvelles technologies, a précisé l'AMF.