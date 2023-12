Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antofagasta: un relèvement de broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Antofagasta s'adjuge 4% à Londres, avec l'aide d'un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat' et un objectif de cours rehaussé de 1600 à 1700 pence sur l'action de la compagnie minière chilienne.



'Le dossier d'investissement en approche ascendante d'Antofagasta se situe à un point d'inflexion, le titre offrant une croissance 'à faible risque' et un effet de levier lié à l'exposition à la hausse du prix du cuivre', estime le broker.





Valeurs associées ANTOFAGASTA LSE +5.20%