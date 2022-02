Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antofagasta: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 15:44









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, Antofagasta parvient à se hisser dans le vert avec un gain de près de 1%, soutenu par un relèvement de recommandation chez Barclays de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 1145 à 1600 pence.



'Les propositions de la convention constitutionnelle chilienne ont encore accru le risque perçu autour d'Antofagasta et plus largement de l'exposition au cuivre chilien', reconnait le broker, mais il souligne la chute de déjà 34% du titre depuis son pic du 21 mai.



'Nous considérons Antofagasta comme relativement peu affecté par les nouvelles propositions et soutenons que le pire scénario de nationalisation est très peu probable', ajoute Barclays dans sa note sur la compagnie minière chilienne.





Valeurs associées ANTOFAGASTA LSE +0.66%