Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antofagasta: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Antofagasta prend près de 2% à Londres, soutenu par UBS qui a relevé sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 1200 à 1650 pence, sur l'action de la compagnie minière chilienne spécialisée dans le cuivre.



'Après quelques années difficiles, le dossier Antofagasta s'améliore et sa valorisation est comparable à celle de ses homologues mondiaux du cuivre', note le broker, pour qui 'des perspectives en amélioration soutiennent une prime de valorisation'.





Valeurs associées ANTOFAGASTA LSE +0.95%