Antofagasta: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Antofagasta grimpe de près de 3% à Londres, soutenu par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 1300 à 1400 pence sur l'action de la compagnie minière chilienne.



'Après une sous-performance au cours des 12 derniers mois et avec le prix du cuivre soutenu au premier trimestre, le rapport risque/rendement d'Antofagasta s'est amélioré', estime en effet le broker dans le résumé de sa note de recherche.





