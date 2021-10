Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin : un ex-Morgan Stanley nommé directeur financier information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Un mois à peine après son entrée en Bourse, Antin Infrastructure Partners s'est doté d'un nouveau directeur financier mercredi en la personne de Patrice Schuetz, un ancien cadre de Morgan Stanley. Dans un communiqué, Alain Rauscher et Mark Crosbie, les co-fondateurs du spécialiste de l'investissement en infrastructure, évoquent une étape 'importante' pour le groupe qui entame désormais un nouveau chapitre de son histoire en tant que société cotée. Patrice Schuetz rejoint Antin après treize ans passés au sein de la division de banque d'investissement de Morgan Stanley, où il a notamment été responsable de la couverture du secteur de la gestion d'actifs et de la gestion privée pour l'Europe, ainsi que des institutions financières suisses. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes financiers au sein du groupe d'ingénierie ABB, à Zurich. Patrice Schuetz est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université des sciences appliquées de Zurich et d'un master en banque et finance à l'Université de Saint-Gall. Il a également étudié à la Harvard Business School. Sa prise de fonction est immédiate.

Valeurs associées ANTIN INF PARTN Euronext Paris +0.88%