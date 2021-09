Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin : succès de son Introduction en Bourse information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce aujourd'hui le succès de son Introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'IPO a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'Offre. A ce montant s'ajoute 200 millions d'euros d'actions cédées par les Actionnaires Cédants. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 millions d'euros et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sur la base du prix de l'offre de 24 euros par action, la capitalisation boursière d'Antin s'élève à environ 4,1 milliards d'euros et le flottant représente 13,2% du capital social en circulation de la société (avant l'exercice de l'Option de Surallocation).

Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris 0.00%