Antin: résultats semestriels en baisse, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 10:19

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a publié mercredi des résultats semestriels en baisse, un repli que le spécialiste de l'investissement en infrastructures explique, entre autres, par le renforcement de ses effectifs.



Sur les six premiers mois de l'année, son bénéfice net atteint 30,6 millions d'euros, contre 35,8 millions d'euros pour la même période de l'exercice 2021.



Dans son communiqué, le groupe explique le recul de ses profits par une augmentation de plus de 42% de sa masse salariale, ses effectifs étant passés de 118 personnes à la fin juin 2021 à 165 à la fin juin 2022.



Antin mentionne également l'impact financier dû au lancement de ses nouvelles plateformes 'Mid Cap' et 'NextGen' et du fonds Flagship Fund V, encore trop jeune pour contribuer aux résultats.



Le chiffre d'affaires total du groupe a lui augmenté de 14,2% à 84,1 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA de 50% contre 61% un an plus tôt.



S'agissant de ses perspectives, Antin a confirmé son objectif de moyen terme consistant à faire croître son chiffre d'affaires à un niveau bien supérieur à celui du marché des infrastructures.



A plus long terme, la société dit toujours viser une marge d'EBITDA de plus de 70%.



Suite à cette publication, le titre lâchait près de 7% mercredi matin à la Bourse de Paris. Depuis son entrée en Bourse, il y a presque un an, il s'est apprécié de plus de 9%.