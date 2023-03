Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin Partners : -7%, sous 17,3E, enfonce les 18E information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Antin Partners chute de -7%, sous 17,3E, et valide l'enfoncement du récent plus bas absolu des 18E (qui correspondait à une division par 2 de la valeur du titre depuis le 4 janvier 2022).

Depuis la cassure du plancher majeur des 20E puis des 19,5E, planait le risque d'une chute vers 16,5E: le titre semble y filer tout droit.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -8.95%