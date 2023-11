Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: objectifs 2023 revus à la baisse, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners chute lourdement mercredi matin à la Bourse de Paris suite à la révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2023 en raison d'un environnement jugé plus difficile pour ses levées de fonds.



Le spécialiste de l'investissement en infrastructure a annoncé ce matin qu'il ne tablait plus que sur un Ebitda courant de l'ordre de 170 millions d'euros, contre autour de 200 millions jusqu'ici.



Antin a également précisé qu'il ne serait pas en mesure de lever 10 milliards d'euros, comme initialement prévu, pour son cinquième fonds Flagship ('Fonds V') d'ici à sa clôture prévue d'ici à la fin de l'année.



Dans un communiqué, la société dit plutôt prévoir une levée de fonds de neuf milliards d'euros pour Flagship Fund V, invoquant le contexte actuel délicat dans la collecte de fonds.



Au 30 septembre, ses actifs sous gestion atteignaient 30,8 milliards d'euros, soit un taux de croissance annuel de 6,4%,



A 10h45, le titre lâchait près de 13%, accusant ainsi un recul de plus de 48% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -12.27%