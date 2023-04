Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: les levées de fonds se poursuivent comme prévu information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a fait le point mercredi sur son activité du premier trimestre, qui fait apparaître une collecte toujours bien orientée.



Au 31 mars, les actifs sous gestion s'élevaient à 31 milliards d'euros, en hausse de 40,9% sur les 12 derniers mois.



Les encours générant des commissions de gestion, sur lesquelles le groupe base son modèle financier, ont augmenté de 41,3% pour se monter à 19,4 milliards d'euros.



Dans son communiqué, le fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures souligne que ses levées de fonds se poursuivent quant à elles 'conformément au calendrier prévu'.



Les engagements de souscription du Flagship Fund V s'élèvent désormais à 7,7 milliards d'euros et celles du NextGen Fund I à un milliard d'euros, précise-t-il.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Antin évoluait peu (+0,6%) mercredi matin suite à cette publication trimestrielle sans grande surprise.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris +0.96%