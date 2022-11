Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: les actifs sous gestion poursuivent leur hausse information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners, un spécialiste de l'investissement en infrastructures, a annoncé vendredi que ses actifs sous gestion atteignaient 29 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre.



Ce montant représente un taux de croissance de 42,5% sur 12 mois glissants et une hausse de 29,5% par rapport à la fin du deuxième trimestre, précise-t-il dans un communiqué.



Le groupe ajoute avoir réalisé des progrès 'significatifs' dans la levée de capitaux destinés à son son cinquième fonds Flagship ('Fonds V') avec 6,8 milliards d'euros d'engagements obtenus à ce jour.



Antin note par ailleurs que la performance de son portefeuille d'investissement est restée 'solide' en dépit de l'environnement actuel, tous ses fonds affichant des performances en ligne, ou supérieure, aux objectifs.



Suite à ce point d'activité, le titre prenait 1,3% vendredi à la Bourse de Paris. Il accuse un repli de l'ordre de 8% depuis son introduction en Bourse, bouclée à la fin septembre 2021.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris +1.84%