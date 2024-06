Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: lancement du projet de TGV Proxima information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce le lancement de Proxima, projet de première compagnie française indépendante de train à grande vitesse, porté par ses deux co-fondateurs Rachel Picard et Tim Jackson, financé par Antin et soutenu par des banques.



Répondant à la demande en mobilité rapide et décarbonée, Proxima renforcera l'offre de TGV en mettant à disposition des voyageurs plus de 10 millions de nouvelles places par an. Il reliera dans un premier temps Bordeaux, Nantes, Rennes, et Angers à Paris.



Proxima a signé avec Alstom un protocole d'accord pour la livraison de 12 TGV Avelia Horizon, le premier tour de roue pour les essais étant prévu début 2027, et un accord a été trouvé avec LISEA pour utiliser son nouvel atelier de maintenance près de Bordeaux.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 12.82 EUR Euronext Paris +0.63%