Antin: l'acquisition d'Excellence Imagerie abandonnée

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé mercredi que le projet d'acquisition d'Excellence Imagerie, un groupe français d'imagerie médicale, n'avait pas pu être finalisée.



Dans un communiqué, le fonds d'investissement explique que l'opération a dû être abandonnée en raison de l'incapacité à obtenir certaines conditions réglementaires qui avaient été posées au moment de l'officialisation de la transaction, en janvier dernier.



Suite à cette annonce, le titre reculait de plus de 2% mercredi dans les premiers échanges.



Excellence Imagerie, qui regroupe actuellement quatre centres de radiologie, ce qui en fait l'un des premiers acteurs du secteur en France, emploie 160 personnes et 60 radiologues, ce qui lui permet de mener à bien 400.000 examens par an.





