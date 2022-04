Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: investissement stratégique dans SNRG information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé mardi avoir conclu un investissement stratégique au sein de SNRG, un développeur et opérateur britannique de réseaux intelligents.



Dans un communiqué, la société de capital-investissement explique avoir pris une participation majoritaire au sein de l'entreprise dans le cadre du développement de son fonds NextGen, dédié aux infrastructures de demain.



SNRG propose un 'guichet unique' (one-stop-shop) incluant panneaux solaires, pompes à chaleur et raccordement au réseau permettant aux entreprises de décarboner leurs bâtiments.



Antin souligne que les bâtiments génèrent à eux seuls près de 20% des émissions de CO2 au Royaume-Uni en raison de leur grande dépendance aux énergies fossiles, à commencer par le gaz, particulièrement pour ce qui concerne le chauffage.



SNRG a été créé en 2018 avec le soutien du distributeur britannique d'énergie Centrica, qui conservera une participation minoritaire au sein de la société.



La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été révélés, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois d'avril.





