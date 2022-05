Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: investissement dans les bornes électriques information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé mercredi avoir bouclé un investissement dans Power Dot, une plateforme portugaise spécialisée dans la recharge de véhicules électriques.



Créée en 2018, cette société s'est rapidement développée en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et en Pologne pour désormais représenter un réseau d'environ 5.000 points de charge dans des lieux publics à fort trafic.



Le modèle de l'entreprise consiste à s'appuyer sur des partenariats avec des centres commerciaux, des stations-service et des gestionnaires de flotte de véhicules.



Depuis sa création, Power Dot a permis, grâce à ses bornes, de générer l'équivalent de 26 millions de kilomètres parcourus par des véhicules électriques, soit une réduction de 4.000 tonnes d'émissions de CO2.



Du fait du projet de Bruxelles d'interdire la vente des véhicules à moteur thermique en Europe à horizon 2035, Power Dot dit s'attendre à ce que les voitures électriques représentent 50% de la production en 2030.



Antin, qui ne précise pas les termes de son investissement, souligne que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie 'NextGen' qui vise à investir dans les 'infrastructures de demain' (transition énergétique, mobilité verte,...).



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Antin Infrastructure Partners grimpait de 4,5% dans les premiers échanges mercredi matin.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris +2.27%