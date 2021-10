Antin Infrastructure Partners : un banquier de Morgan Stanley nommé directeur financier

AOF - EN SAVOIR PLUS

Titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université des sciences appliquées de Zurich, M. Schuetz a ensuite été diplômé d'un Master en Banque et Finance à l'Université de Saint-Gall. Il a également suivi un Executive Program à la Harvard Business School.

Patrice Schuetz était responsable de la couverture du secteur de la gestion d'actifs et de la gestion privée pour l'Europe, ainsi que des institutions financières Suisses. Avant cela, il a occupé plusieurs postes financiers au sein du groupe ABB à Zurich.

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a nommé Patrice Schuetz au poste de directeur financier du groupe et de Partner, avec effet immédiat. Patrice Schuetz rejoint Antin après treize ans passés au sein de la division Investment Banking de Morgan Stanley, où il occupait le poste d'executive director, au sein du département en charge des institutions financières, a indiqué la société d'investissement en infrastructure.

