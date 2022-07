Antin Infrastructure Partners prend une participation majoritaire dans RAW Charging

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans RAW Charging, une société en croissance rapide qui installe et possède des points de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni. Antin réalise cette acquisition dans le cadre de sa stratégie NextGen. Celle-ci fait suite à l'investissement d'Antin dans Power Dot, plateforme leader en Europe de la recharge de véhicules électriques, en mai dernier.

