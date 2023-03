Antin Infrastructure Partners, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 17 mars 2023

(AOF) - Antin Infrastructure Partners (-10,02% à 6,79 euros)

Les sociétés d'investissement ont nettement reculé aujourd'hui dans un contexte défavorable aux sociétés financières. Le secteur bancaire est resté sous pression alors que les investisseurs s'inquiètent de la situation de la banque américaine, First Republic Bank, tandis que Credit Suisse est repartie à la baisse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports et les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 22,7 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (21 %), l’Espagne-Portugal (24 %), les Pays-Bas (19 %), le Royaume-Uni (16 %), la France (14 %) et le reste de l’Europe ;

- Modèle d’affaires d’investissements dans les infrastructures, via des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs, et agilité via la plateforme opérationnelle ;

- Capital détenu à 84,82 % par les partenaires-actionnaires, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil ;

- Bilan renforcé lors de l’augmentation de capital de l’automne 2021, non endetté avec 392 M€ de trésorerie à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie d’investissements : prises de participations majoritaires dans les entreprises offrant un service essentiel via 6 fonds : 4 Flagship (investissements de 200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés) et diversification avec 1 fonds Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total) et 1 fonds NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ engagés) ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration de la plateforme opérationnelle propriétaire;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone:

- prise en compte systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG dans les facilités de crédit des fonds et des sociétés en portefeuille ;

- Retombées de l’ouverture du bureau à Singapour destiné à élargir la base d’investisseurs ;

- Après le lancement du 5ème fonds Flagship (10 à 11 Mds€ d’engagements attendus d’ici fin 2023), vers un 2ème fonds Midcap en 2023.

Défis

- Retour sur investissement des récentes prises de participations : Elephant Energy, TAW Charging, Power Dot, HOFI et OpticalTel ;

- Exposition forte à la hausse des taux d’intérêt ;

- Net repli de la valorisation boursière depuis septembre après la publication de résultats semestriels en baisse ;

- Distribution au taux de 90 %, versée avec acomptes -0,14 € à mi-novembre.