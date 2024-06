Antin Infrastructure Partners lance une compagnie de train à grande vitesse

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a annoncé le lancement de Proxima, la première compagnie française indépendante de train à grande vitesse. Le projet est intégralement financé par la société d’investissement. Proxima se lance avec un investissement d’environ un milliard d’euros pour la première phase : achat et maintenance du matériel roulant, coûts opérationnels de lancement, besoins en fonds de roulement. Le projet est "soutenu par un consortium de banques françaises et internationales de premier rang". Il est porté par deux co-fondateurs, Rachel Picard et Tim Jackson.

Proxima reliera dans un premier temps Bordeaux, Nantes, Rennes, et Angers à Paris.

Pour la flotte et sa maintenance, Proxima a choisi le constructeur français Alstom et est entrée en négociation exclusive pour la commande de 12 rames Avelia Horizon, avec option d'extension pour de futurs développements. Le premier tour de roue pour les essais est prévu début 2027.

Proxima souhaite " réinventer l'expérience de la grande vitesse ". " L'expérience voyageur sera inspirée par ces nouveaux comportements : fin de la frontière affaires / loisirs, besoins de connectivité et de contenu à bord, recherche d'intimité ou de lieux de partage ", précise la société d'investissement.

